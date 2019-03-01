مصمم بريطاني يبتكر مقاعد ذكية للطائرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

يبدو أن الذكاء الاصطناعي لن يترك مجالاً أو اختصاصاً الا ويدخله، واليوم جاء دور الطائرات حيث تمكن أحد المصمم البريطاني بنيامين هوبير، ابتكار مقعد طيران ذكي، حيث يمكن للراكب التحكم في راحة الكرسي، بما في ذلك شكله ودرجة حرارته، باستخدام هاتفه المحمول.

وفي التفاصيل، تمكن هوبير الذي يعمل في وكالة تصميم "Layer"، من ابتكار مقاعد الدرجة السياحية المسماة "Move"، والتي يمكن استخدامها في طائرات إيرباص قصيرة المدى ومتوسطة المدى. وتتميز هذه المقاعد بأنها أخف وزناً من المقاعد التقليدية، لأنها مصنوعة من ألياف الكربون، وهذا ما سيساعد شركات الطيران على توفير مبالغ كبيرة، اذ أن الطائرات ستكون أخف وزناً وربما لا تحتاج إلى الكثير من الوقود للطيران.

وستسمح هذه المقاعد للركاب بمراقبة والتحكم في عوامل مثل التوتر والضغط ودرجة الحرارة من خلال تطبيق على هواتف الركاب الذكية التي تعمل في وضع الطيران.

كما يحتوي كل مقعد من الخلف على طاولة يمكن تدويرها وطيها وتعديل ارتفاعها، ونظام ترفيه اختياري، وجيب صغير لتخزين الأشياء الشخصية والأجهزة الرقمية الصغيرة. كما أن التطبيق يمنع أصحاب الهاتف من نسيانه اذ أنه يخطر الركاب إذا ما تركوا أي جهاز في الجيب بعد هبوط الطائرة. وتقع وحدة تخزين أجهزة الكمبيوتر المحمول بين المقاعد، والتي توفر مكاناً آمناً لتخزين الأجهزة أثناء الإقلاع والهبوط والمزيد من المساحة للقدمين أثناء الرحلة.

مصدر الصور: حساب @ChrisTagle / تويتر

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