قبل يومٍ من إطلاقه.. إعلانٌ يعرض هاتف "غلاكسي S10" بالخطأ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عشية إعلان شركة "سامسونغ" عنه، يوم الأربعاء (20 فبراير/شباط) في حفلها السنوي Unpacked 2019، أصبحت مواصفات الهاتف الجديد "غلاكسي إس 10" متوافرة لدى الكثير من الأشخاص حول العالم، بعد تسريب مقطع فيديو للإعلان الترويجي الخاص به.

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع "ذا فيرج" الالكتروني، فإنّ عدداً من المستخدمين نشروا فيديو الإعلان عن الهاتف، الذي تم بثه عن طريق الخطأ من قِبَل TV2، وهي أكبر قناة إعلانية تلفزيونية في النرويج. ويبرز الفيديو مواصفات الهاتف الجديد لناحية الشاشة وقارئ البصمات بالموجات فوق الصوتية، والكاميرات الخلفية الـ3، والشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة المختلفة، تصميم الكاميرا الأمامية داخل شاشات الهواتف نفسها بأسلوب Hole-Punch Display.

وظهرت في الإعلان أيضاً سماعات سامسونغ اللاسلكية Galaxy Buds ، التي ستأتي داخل علبة تدعم الشحن اللاسلكي، ويمكن شحنها كذلك بتقنية الشحن العكسي على ظهر الهاتف الجديد.

إلى ذلك، فقد كشف موقع "فاندرويد التقني، أن "سعر الهاتف الجديد سيبلغ 1330 دولاراً، وسيتميز بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 غيغابايت، و512 غيغا بايت كذاكرة داخلية".

ولفت الموقع إلى أن "الهاتف الذي ستكون ذاكرته الداخلية 1 تيرابايت، وذاكرته العشوائية 12 غيغابايت، سيصل سعره إلى 1500 دولار".

مصدر الصورة: theverge

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