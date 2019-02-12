هاتف جديد من "نوكيا".. المواصفات مميزة (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "نوكيا" لإطلاق هاتفها الجديد "7.1" الذي يتميّز بمواصفات جديدة قد تعيد الشركة إلى سوق المنافسة من جديد.

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسيل، وبكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12+5 ميغابيكسل. إلى جانب ذلك، فإنه يحتوي على شاشة بمقاس 5.84 بوصة، ودقة عرض +Full HD، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، فضلاً عن ذاكرة داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 400 غيغابايت باستخدام بطاقات "microSD/HC/XC".

ولدى الهاتف منفذين لبطاقات الإتصال "nanoSIM"، فضلاً عن احتوائه على بطارية بسعة 3060 ميللي أمبير، المميزة بخاصية الشحن الشريع.

ويأتي "7.1" بمعالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 636"، يعمل بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهيرتز، ومنفذ "3.5 ملم" للسماعات، شريحة "NFC".

إلى ذلك، فإنّ أبعاد الهاتف الجديد هي 149/71/7.99 ملم، ويعمل على نظام تشغيل أندرويد، ووزنه 160 غراماً.

مصدر الصورة: tech2.org

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