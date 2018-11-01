النرويج تستدعي سفير إيران بعد مخطط الاغتيال

أخبار الآن | كوبنهاغن - النرويج (وكالات)

استدعت النرويج السفير الإيراني لديها بعد الكشف عن مخطط دبرته طهران لتصفية شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك، بالتعاون مع مواطن نرويجي من أصل إيراني. الدنمارك قالت مؤخرا إنها تشتبه في أن وكالة مخابرات إيرانية حاولت تنفيذ هجوم على معارض من عرب إيران على أراضيها، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على مواطن نرويجي من أصول إيرانية.

وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي قالت في بيان: "شددنا خلال الاجتماع (مع السفير) على أن النشاط الذي سلطت التحقيقات في الدنمارك الضوء عليه غير مقبول". وتصاعدت لهجة التصريحات بين كوبنهاغن وطهران منذ الكشف عن المخطط الثلاثاء والذي نفت طهران أي دور لها فيه واتهمت ما اسمتهم بالاعداء بتدبير مؤامرة ضدها من خلال "تقارير متحيزة" لتقويض علاقاتها بأوروبا.

لكن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن أكد أن "الحكومة الإيرانية تقف وراء المخطط". وقالت رئيسة حكومة النرويج إرنا سولبرغ الأربعاء إن بلادها "تعمل على رد ملموس"، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج تحقيق الشرطة في بلدها غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وعبر تويتر، أثنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء على الدنمارك عضو حلف شمال الأطلسي على اعتقال "قاتل تابع للنظام الإيراني".

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