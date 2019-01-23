خطة أوروبية للذهاب إلى القمر بحلول عام 2025.. ما الهدف؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاق تعاون مع شركة "ArianeGroup" لتصنيع الصواريخ، بغية وضع خطط لإنشاء قاعدة قمرية أوروبية على سطح القمر، لاستخراج المواد المعدنية من هناك.

ويدرس المشروع إمكانية الذهاب إلى القمر قبل العام 2025 والبدء في العمل هناك، كما يهدف العقد الذي تستمر مدته لعام واحد، إلى تعدين الحطام الحطام الصخري في القمر. كذلك، فإنّ هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم "Luna"، سيستخدم في اختبار تقنيات وأدوات جديدة وأنظمة يمكن أن تعتمدها طواقم المستقبل أثناء استكشاف القمر وإنشاء قاعدة على سطحه.

وفي هذا الإطار، أكّدت وكالة الفضاء الأوروبية أنّ "التكنولوجيا التي تستخدم المواد المتاحة في الفضاء، تعدّ أساسية للإستدامة، ونقطة انطلاق مغامرة البشرية إلى المريخ وأبعد من النظام الشمسي"، موضحة أنه "يمكن استخدام الموارد الفضائية على الأرض".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "الحطام الصخري أو الريغولث، هو مواد خام يمكن من خلالها استخراج الماء والأوكسجين، ومن ثم تمكين وجود إنسان مستقل على القمر، قادر على إنتاج الوقود اللازم للمهام الاستكشافية البعيدة".

من جهته، أوضح أندريه هوبير روسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ArianeGroup"، أن "هذا العقد الأول، الذي أعلن عنه رسمياً في يوم خسوف القمر، يعدّ علامة فارقة بالنسبة للشركة، التي تعمل منذ فترة طويلة على المقترحات التكنولوجية لتقديم الخدمات اللوجستية الفضائية".

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