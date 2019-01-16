بذور القطن تنمو على سطح القمر لأول مرة في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لأول مرة في التاريخ تمكنت الصين من إنبات بذور القطن على سطح القمر والني تم حملها إلى سطح القمر على متن المسبار الصيني "تشانغ آه-4"

ونشرت إدارة الفضاء الوطنية صورا للمسبار تظهر فيه النبتة الصغيرة وهي تنمو داخل وعاء صغير داخل المركبة الفضائية، على بُعد مئات الآلاف من الكيلومترات من الأرض.

وقال باحثون معنيون بتجربة لمحيط حيوي مصغر على سطح القمر اليوم الثلاثاء، إن بذرة قطن حُملت إلى القمر على متن المسبار الصيني تشانغ آه -4، أصبحت الأولى التي تنبت على القمر.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2019 حققت الصين إنجازاً تاريخياً بعدما أصبحت أول دولة تنجح في إرسال مسبار إلى الجانب البعيد لسطح القمر.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن النباتات نمت في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق، لكنها لم تنم من قبل على القمر.

وأضاف الموقع أن القدرة على زراعة النباتات على سطح القمر ستمكن رواد الفضاء من حصد طعامهم في الفضاء خلال البعثات الفضائية طويلة الأجل، مثل الرحلات إلى المريخ التي تستغرق عامين ونصف العام تقريباً، ما يقلل الحاجة إلى العودة للأرض لإعادة الإمداد.

وأشار الموقع إلى أن المسبار كان يحمل على متنه تربة تحتوي على بذور القطن والبطاطا.

مصدر الصورة: @XHNews

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