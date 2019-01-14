خطة صينية تتجاوز كل الحدود على القمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد هبوطها على الجانب البعيد من القمر، تخطط الصين لخطوة جديدة غيرِ مسبوقة، تتمثل ببناء قاعدة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في ذلك الموقع.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسؤولين في وكالة الفضاء الصينية قولهم، إن بكين ستعود في رحلة أخرى للقمر مع نهاية العام الجاري، وذلك من خلال المسبار "تشانغ- 5".

وأضاف المسؤولون أنه ستكون هناك 3 بعثات متتالية لاستكشاف سطح القمر، ودراسة إمكانية البناء هناك.

وأشارت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن لديها خططا أيضا لزيارة المريخ العام المقبل، لتتفوق بذلك على كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن العمل على مشروع طموح يتمثل ببناء قاعدة قمرية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وسيبحث فريق في المشروع "تشانغ- 8"، جدوى التكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع، وفيما إذا كانت قابلة للتطبيق عمليا على القمر.

ونجحت الصين في الثالث من يناير بالهبوط بنجاح على الجانب البعيد من القمر، ضمن مهمة ينظر لها على أنها تحرك مهم في برنامج الفضاء الصيني.

وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر، لكن لم تهبط أي منها عليه.

وشملت مهام المسبار المشرف على المهمة "تشانغ-4"، المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض، ومسح التضاريس والسطح، وكشف التركيب المعدني، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة، من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

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