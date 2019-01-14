ابتكار جهاز لقياس حجم ألم المريض

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

طور باحثون في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية جهازاً فريداً من نوعه يقيس حجم الألم الذي يشعر به المريض لتقييم تدابير الإغاثة.

وأوضح الباحثون أن الجهاز الذي أطلقوا عليه اسم "pain-o-meter" أو مقياس الألم يعتمد على مسح الدماغ ومراقبة حركة العين كمؤشر لحجم الألم وتقييمه وبالتالي يساعد في تحديد العلاج بشكل أكثر دقة.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز يتم تثبيته على الهاتف الذكي ويتم توجيهه ناحية العين لمدة 10 ثوان، ويجب على المريض عدم الغمر بعينيه، ليقوم الجهاز بمراقبة وتتبع حدقة العين، باعتبار العين نافذة لمركز الألم في المخ.

ويرجع ذلك إلى أن بعض الأعصاب التي تستشعر الألم تقوم بنقل إشارات إلى الدماغ، وهذه الأعصاب تمد أحد العضلات التي تتحكم في حركة حدقة العين، والتي تتغير أثناء تفاعلها مع المحفزات المختلفة، بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

ويتتبع الجهاز تفاعلات الحدقة للضوء أو المحفزات، بهدف ربط الأنماط المختلفة بشدة وأنواع الألم المختلفة، لتحديد نوع العلاج بدقة، فنحو 49 ألف شخص لقوا حتفهم عام 2017 بسبب سوء استخدام الأدوية والمسكنات.

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