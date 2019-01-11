من المسبار الصيني.. صور بانورامية للجانب المظلم للقمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مصلحة الفضاء في الصين، اليوم الجمعة، عن "تمكُّن المسبار "تشانغ إه 4" الصيني من التقاط صور بانورامية بزاوية 360 درجة على سطح القمر من خلال كاميرا مثبتة على الجزء العلوي منه، وذلك بعد نجاحه في أول هبوط على الجانب البعيد أو المظلم للقمر في 3 كانون الثاني/يناير الجاري".

وبعد ذلك، فقد سارت المركبة الجوالة القمرية "يوتو2" على سطح القمر في وقت متأخر من نفس الليل، ثم أخذت "غفوة"، حيث رفع الإشعاع الشمسي درجة الحرارة على سطح القمر إلى أكثر من 100 درجة مئوية، وقد استأنفت عملها، الخميس الماضي.

وأُرسلت الصور التي قامت المصلحة بنشرها، عبر القمر الصناعي للتتابع "تشويتشياو"، الذي كان يعمل على بعد حوالى 455 ألف كم من الأرض، ويمكنه رؤية كل من الكوكب الأزرق والجانب البعيد للقمر. وبحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا"، فقد "أجرى العلماء تحليلاً أولياً للتضاريس والأشكال الأرضية المحيطة بالمسبار، وفقاً للصور البانورامية".

إلى ذلك، فقد أطلقت الصين، اليوم الجمعة، القمر الصناعي "تشونغ شينغ 2 دي" إلى الفضاء على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش 3 بي" من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

ووفقاً للوكالة الصينية، فقد "دخل القمر الصناعي المدار المحدد مسبقاً، وسيقدم للاتصالات والبث الصيني الصنع خدمة إرسال لمحطات الراديو والتلفزيون وشبكات التلفزيون الكبلي في البلاد، وهذه هي المهمة 298 من سلسلة الصواريخ لونع مارش".

مصدر الصور: k.sina

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