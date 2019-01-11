"بي إم دبليو" تصل إلى الفضاء! (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أماطت شركة "بي إم دبليو" اللثام عن الموديل الخاص من سيارة الفئة الثامنة " Individual M850i Night Sky" الذي يحمل حجراً فضائياً. وأعلنت الشركة أن هذا الموديل سيظل قطعة متفردة، ولن يتم إنتاجه بشكل قياسي أو بإصدار محدود.

وتعاونت "بي إم دبليو" مع معهد "ماكس بلانك" لاستخدام مواد نيزكية في بعض مكونات السيارة مثل عناصر الاستعمال وأجزاء أخرى.

ويبرز الحجر الفضائي المستخدم على الغطاء الغطاء الزخرفي بالكونسول الأوسط وزر Start/Stop، وعصا نقل الحركة، ووحدة التحكم اللمسية الخاصة بنظام الاستعمال iDrive. كذلك، تجسد صورة النجوم المضيئة على الكونسول الأوسط سحر الاتساع الكوني اللانهائي.

وتعتمد السيارة على سروج مكابح مصنوعة من الألومنيوم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع محرك مكون من ثمان أسطوانات بقوة 530 حصان. كذلك، فإنها تتميز بالسجاد الأزرق في المقصورة الداخلية، إلى جانب أغطية المرايا الخارجية والمشتت الأمامي، فضلاً عن الهواء الجانبية والأمامية بسطح تم تصميمه من وحي أجسام سماوية فضائية.

ولم تنسَ "بي إم دبليو" إضفاء اللمسات الرائعة، إذ تتميز السيارة بطلاء خاص بلونين الأسود والأزرق San Marino.

(السيارة الجديدة من بي إم دبليو - Xaluan.com)

للمزيد:

بالفيديو: نيسان تشق دروب الثلج بسيارة مجنزرة