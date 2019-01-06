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بالفيديو: نيسان تشق دروب الثلج بسيارة مجنزرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

نشرت شركة نيسان بعض المعلومات والصور لمركبتها الجديدة المخصصة للسير على الطرق الوعرة والمكسوة بالثلوج.

من المفترض أن تأتي مركبة "Pesonalization Adventure" بهيكل خارجي مقتبس من هياكل سيارات "Juke" الشهيرة، مركب على منصة مجنزرة تساعدها على التحرك بسهولة وسرعة على الطرق المكسوة بالثلوج.

ومن المفترض أن تطرح "نيسان" هذه المركبة بمحركات ديزل بسعة 2.5 لتر، قادرة على توليد عزم يساوي 215 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 5 مراحل.

كما قد تظهر نسخ معدلة منها مزودة بهيكل مصنوع من مركبات الكربون والبلاستيك، مزودة بمحركات بنزين بعزم 160 حصانا.

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