"ميتسوبيشي" تسحب آلاف السيارات.. ووكلاؤها يكشفون السبب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "ميتسوبيشي" عن نيتها سحب 4950 سيارة "Outlander" رباعية الدفع، كانت طرحتها في السوق الروسية بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب 2018.

وكشف وكلاء الشركة في روسيا أنّ "السيارات التي سيتم سحبها من الأسواق، تعاني من مشاكل في أسلاك البطارية، وهذه المشاكل قد تتسبب باحتراق المركبات".

وأكد الوكلاء أنهم "سيتواصلون مع العملاء لإصلاح هذه الأعطال مجاناً في جميع مراكز الصيانة المعتمدة لميتسوبيشي في روسيا".

ودعوا "أصحاب سيارات Outlander التي اشتروها في روسيا منذ بداية 2018، الدخول إلى موقع "ميتسوبيشي" على الإنترنت، وإدخال رمز "VIN" الخاص بسياراتهم للتحقق مما إذا كانت تعاني من تلك المشاكل أم لا".

مصدر الصورة: Air Freshener

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