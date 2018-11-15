الصين: نحو صناعة سيارات كهربائية لمكافحة التلوث

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى الصين إلى إطلاق "ورشة" جديدة في عالم صناعة السيارات، وذلك بالعمل على إنتاج مركبات جديدة كهربائية. ولذلك، فإنّه بدءاً من كانون الثاني 2019، فإنّ على جميع الشركات الكبرى العاملة في الصين، كـ"تويوتا موتورز" و "جينرال موتور" إلى جانب الشركات المحلية BYD و BAIC Motor، السعي نحو الإندماج مع هذه الورشة.

ويكمن الهدف الأساس من الإنتقال في تصنيع السيارات نحو الطاقة الكهربائية إلى التخفيف من إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الأمر الذي دفع الصين إلى السعي نحو هذا المجال. وفي هذا الإطار، يقول يونشي وانج، مدير مركز الصين للطاقة والنقل في جامعة كاليفورنيا في ديفيس: "يمكن أن يكون هذا نموذجاً لبلدان أخرى، ويمكن أن يكون مغيّرًا للعبة عالمياً".

فعلياً، فإنّ ما تريده الصين اليوم هو التخفيف قدر الإمكان من الغازات المسببة للإحتباس الحراري، وذلك عبر السيارات، التي تعتبرُ من أبرز أسباب التلوث. فرغم عدم موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه للوقود البديل، وانسحابه من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، فإنّ الصين جادة تماماً للوصول إلى مستقبل يعتمد على الطاقة الكهربائية. يساهم ذلك في تقليل الاعتماد على النفط المستورد، ويؤدي إلى تخفيف الإنبعاثات الدخانية التي تغطي مدنها. إلى جانب ذلك، فإنّ هذا الأمر سيساعد شركات صناعة السيارات المحلية على اكتساب المزيد من الخبرة في قطاع تصنيع السيارات الذي يزداد نمواً عالمياً.

ويعتبر السوق الصيني من أكبر الأسواق المصنعة للسيارات، وهذا الأمر سيدفع الشركات لتسريع جهودها في التنمية والتصنيع. ومع حلول العام 2025، فإنّ الصين ستصل إلى بيع 7 مليون سيارة تعتمد على الكهرباء سنوياً.

وفي خضم هذه الرؤية، فإنّ شركة "فولس فاغن"، تعتزم تقديم نحو 40 طرازاً من محركات NEV في الصين خلال السنوات الـ10 المقبلة، مؤكدة التزامها برؤية الحكومة الصينية إزاء قطاع صناعة السيارات.

أمّا شركة "بي أم دبليو"، التي تبيع أعداداً هائلة من السيارات في الصين، تعمل على تصنيع سيارتين على الكهرباء، بما في ذلك سيارة الدفع الرباعي IX3 بدءاً من العام 2020. وفيما خص الشركات الأخرى المنافسة كـ"تويوتا" و "فيات كرايسلر" و "هوندا موتورز" و "ميتسوبيتشي موتورز"، فإنّها تطمح لبيع سيارات رياضية متعددة الاستعمالات، وهي التي طورتها مجموعة "قوانغتشو" للسيارات، للسائقين الصينيين.

مصدر الصورة: auto.sina.com

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