بحلول 2020.. فولكس فاغن قد تنتج 50 مليون سيارة

أخبار الآن دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية لتصنيع السيارات، أنها قد تنتج ما يصل إلى 50 مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم من جميع علاماتها التجارية مع بداية عام 2020، بعد أن افتتحت مصنعاً جديداً للسيارات الكهربائية في تشاتانوجا.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة هربرت ديس، إن فولكس فاغن تتطلع لزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة، وإبرام اتفاقات لتوريد البطاريات لتلك السيارات. وأوضح ديس في تصريحات لموقع "أوتوموتيف نيوز"، أن مجموعته أنشأت مصنعاً في تشاتانوجا، كي تكون قادرة على تنمية الانتاج مضيفاً: " عملنا على ذلك لإجل أن نكون قادرين على التنمية".

ورغم أن المصنع صغير بحسب المدير التنفيذي للمجموعة، إلا أنه أكد إمكانية انتاج هذا العدد من السيارات الكهربائية. يشار إلى أن المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكس فاغن، باعت قرابة 10.7 مليون سيارة العام الماضي 2017.

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