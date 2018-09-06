روبوت منزلي قادر على التوجيه الذاتي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مدينة ميونيخ الألمانية فعاليات معرض IFA لإلكترونيات المستهلكين، كشفت شركة أميركية عن روبوت منزلي قادر على التوجيه الذاتي، ويجمع بين تقنيات الفيديو والصوت والذكاء الاصطناعي.

ويزداد يوماً بعد يوم تطور الروبوتات الآلية وتقنياتها وقدراتها ، ما يساعدها على دخول سوق العمل ومنافسة العنصر البشري بقوة، وتبلغ نسبة 12 في المئة من الوظائف في الولايات المتحدة ستستبدل العنصر البشري بالروبوتات خلال الفترة الزمنية بين 10 إلى 15 سنة المقبلة



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