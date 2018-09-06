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استخدام الذكاء الاصطناعي لتعيين الموظفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طورت شركة كندية برنامج ذكاء اصطناعي متخصص في مقابلات التوظيف الشخصية، لتحديد الأجدر والأفضل بين المتقدمين للوظيفة.

كما أوضحت الشركة أن البرنامج يُحلل بدقة عالية التعابير والملامح وقراءة أي تغيرات ومعرفة إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة مهارات وصفات الموظف المتميز التي تجعله ملائماً للعمل مثل الثقة والتعاون.

وأوضحت الشركة أن البرنامج يُحلل بدقة عالية التعابير والملامح وقراءة أي تغيرات ومعرفة إذا كانت لدى المتقدم للوظيفة مهارات وصفات الموظف المتميز التي تجعله ملائماً للعمل مثل الثقة والتعاون.
وتختبر شركة "آي بي إم" الرائدة في التكنولوجيا البرنامج، الذي تصفه الشركة المطورة بالـ "محايد" ويمكن الاعتماد عليه أكثر من البشريين المكلفين بهذه المهمة، حسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

 

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