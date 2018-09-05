إنشاء تطبيق تسوق مستقل لمستخدمي انستغرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعمل شركة فيسبوك على انشاء تطبيق تسوق مستقل جديد خاص بتطبيق انستغرام، يمكن للمستخدمين من خلاله تصفح السلع وشرائها مباشرة، وفق ما أورده موقع Verge، نقلاً عن مصادر على علم بهذه المسألة.

وقالت المصادر إنه لم يتضح حتى الآن موعد إطلاق التطبيق، ويعتقد أصحاب الشركة أن انستغرام في وضع جيد يمكنه من تحقيق توسع كبير في التجارة الإلكترونية..



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