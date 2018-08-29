إنستغرام يكشف عن تحديثات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن تطبيق إنستغرام عن مجموعة من التطويرات والمعايير الأمنية الجديدة، وأبرزها فتح الباب أمام المستخدمين لطلب توثيق حساباتهم.

كما تم الإعلان عن دعم التطبيق لأدوات الحماية وتأكيد الحسابات، مثل DUO Mobile وGoogle Authenticator، بهدف تأمين حسابات بشكل أكبر.

وسهل إنستغرام للحسابات التي تحظى بأعداد كبيرة من المتابعين طلب الحصول على شارة التوثيق الزرقاء من خلال خيار جديد في قائمة الإعدادات باسم "طلب توثيق".

وبعد منح إنستغرام المعلومات والوثائق الضرورية، ستتم مراجعة الطلب وتبليغ المستخدم بقبول أو رفض طلبه في وقت لاحق.

إنستغرام أعلن أيضا عن خاصية About This Account أو "المزيد عن هذا الحساب"، والتي تمنح المستخدمين إمكانية معرفة المزيد من المعلومات حول أي حساب مثل بلد التسجيل وتاريخه والأسماء السابقة.

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