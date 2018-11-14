اختراق حركة مرور الإنترنت يعطل خدمات غوغل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تم تعطيل خدمات غوغل يوم الإثنين لمدة تسعين دقيقة بعد أن تم إعادة توجيه حركة مرور الويب من قبل روسيا والصين .

و قد وصف الخبراء هذه الحادثة بـ"المناورة التجريبية" لحروب مستقبلية، كما أشارت الشركة العملاقة "غوغل" إن محرك البحث الخاص بها، إضافة إلى تطبيقات مثل Spotify التي تعتمد على خدماتها، توقفت عن العمل نتيجة لذلك.

و لم تكشف Google عن عدد المستخدمين المتأثرين ، على الرغم من أن باحثين من شركة شبكة الاستخبارات ThousandEyes أفادوا عن حالات إعادة توجيه حركة مرور الويب من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات

المتحدة.

وقال الباحثون إن حركة المرور التي تم توجيهها بشكل خاطئ تثير القلق بشكل خاص في ضوء قائمة البلدان التي تمر خلالها كميات كبيرة من البيانات الحساسة.

وقد تم اعتراض البيانات الخاصة بالمستخدمين فى جمريع أنحاء العالم من قبل خوادم فى نيجيريا والصين وروسيا - بما فى ذلك تلك التى يديرها كبار مزودى الاتصالات المملوكة للدولة - فيما اقترح خبراء أمنيون أن

الاختراق كان عبارة عن "مناورة تجريبية" والتى تعنى أنها قد تسبق هجمات مماثلة على نطاق أوسع من الدول المتورطة فى هذه الهجمات فى المستقبل.

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