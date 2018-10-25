ياهو تدفع ملايين الدولارات لمستخدميها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



وافقت شركة "ياهو" الأمريكية على تعويض عدد من أصحاب الحسابات لديها، بعشرات الملايين من الدولارات، مقابل خروقات أمنية كبيرة تعرضوا لها، خلال مناسبتين منفصلتين في عامي 2013 و2014.



"ياهو" وافقت على دفع نحو 50 مليون دولار إلى أكثر من 200 مليون من أصحاب الحسابات الذين تأثروا بتلك الهجمات.

ولم تؤكد "ياهو" هذه الخروقات الا بعد أن وصلت إلى صفقة شراء بقيمة 4.83 مليار دولار مع شركة Verizon، على الرغم من تعليق الصفقة في وقت سابق من عام 2017 بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تحقيقًا في الاختراق الأمني. فيما يعتقد أن "الهاكرز" كانوا ممولين من روسيا، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كما سيعوض الأشخاص الذین دفعوا َ مبالغ للحصول على حساب برید إلكتروني ممتاز، بمنحھم 25 بالمئة من المبلغ الذي تم إنفاقه.

وأثارت الخروقات عناوین البرید الإلكتروني الخاصة بھم، ومعلومات شخصیة أخرى، واعترفت یاھو في أواخر العام الماضي بأن حادثة 2013 وحدھا أثرت على ثلاثة ملیارات مستخدم.

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