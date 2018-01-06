ثغرتان في رقائق انتل تهددان ملايين الأجهزة الالكترونية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

قالت شركات تكنولوجيا عالمية، إن المشاكل الأمنية المتعلقة برقائق شركة "إنتل"، تؤدي لإبطاء أجهزة الكمبيوتر بعض الشيء، فيما قلل باحثون من شأن ضرورة تغيير المعدات على نطاق واسع لحماية ملايين الأجهزة من المتسللين.

لا تزال ثغرتا معالجات شركة انتل تلقي بظلالها على مصنعي الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل في العالم ولا يزال خبراء أمن المعلومات يعملون جاهدين لحماية ملاين الاجهزة الالكترونية في العالم

شركة آبل واحدة من الشركات التي تستخدم معالجات انتل في انتاج هواتفها واجهزتها اللوحية وأيضا اجهزة الحاسب الخاصة بها أقرت بوجود ثغرة أمنية في رقائق انتل اصابت كل منتاجتها مبينة ان ثغرة معالجات "إنتل" تجعل ملايين المستخدمين عرضة للقرصنة الإلكترونية، مثل سرقة كلماتهم المرورية.

الثغرة لم تؤثر فقط على آبل بل طالت الاجهزة التي تعمل عليها انظمة شركة مايكروسوفت، وبعد اكتشافها لهذه الثغرة سارعت هي الاخرى لتحديث نظام ويندوز الخاص بها على غرار ما فعلته شركة آبل مؤكدة أن الثغرة لم يجري استغلالها حتى الآن على نحو سيء

تقارير صحفية، تحدثت عن أن قراصنة حاولوا أن يستفيدوا مما أثير بشأن الثغرة، لكن مطوري ويب قاموا بصدهم، وهم يحاولون في الوقت الحالي أن يسدوا الثغرة. لكن في المقابل فان آبل اكدت أن الثغرة التي جرى اكتشافها، مؤخرا، لا يجري استغلالها في الوقت الحالي من قراصنة الإنترنت.

خبراء امن المعلومات وجهوا مجموعة نصائح قيمة لتفادي التعرض للقرصنة ابرزها تحميل التطبيقات من المصادر المعروفة فقط، اذ يتسبب الخلل في معالجات إنتل، بإبطاء نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسب بنسبة تبلغ نحو 50 بالمئة سواء في نظام التشغيل ويندوز أو أجهزة ماك.

اما انتل فقد نصحت بان يقوم المستخدمين بتحميل برنامج أمني وتحديث أنظمة التشغيل لحل المشكلة. مشيرة إلى ان الاختبارات أظهرت أن البرامج الأمنية لن تبطئ سرعة الأداء بشكل كبير

وعلى الرغم من ذلك بقيت توقعات «مايكروسوفت» و«أبل» بمواجهة بعض المشاكل في الأداء بالنسبة لمعظم عملاء الحوسبة السحابية.

أزمة تعصف بانتل تسببت بهبوط 5 في المئة من قيمة اسهمها في يومين بعد العثور على الثغرتين وتداول تقاريرعن امكانية رفع دعاو ضدها في المحاكم الامريكية والعالمية.

الدكتور أشرف بنيْ محمد خبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية

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