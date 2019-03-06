بعد الكارثة الرباعية.. ريال مدريد يحدد قائمة المغادرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة ماركا)

أُقصي فريق ريال مدريد عن عرشه الأوروبي بعد هيمنة امتدت على مدار 1000 يوم، بسقوطه برباعية مساء أمس أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

النادي الملكي الذي سيطر على القارة الأوروبية خلال المواسم الماضية ونجح في التتويج بذات الأذنين خلال ٣ مناسبات متتالية، يعيش موسمًا كارثيًا في جميع المسابقات.

صحيفة ماركا الإسبانية أكدت في تقرير لها أن الفريق سيشهد ثورة تغيير كبيرة جدًا ستطال بعض نجومه، وذلك في أعقاب ما اسمتها الصحيفة بـ ”هزيمة القرن“ أمام أياكس الهولندي.

وأكدت الصحيفة أن الرباعي توني كروس وكاسيميرو وكريم بنزيمة وغاريث بيل على رأس قائمة المغادرين، إضافة إلى الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا المنضم لصفوف الميرنغي هذا الموسم ولكنه فشل بجدارة في حماية عرينه وسقط في جميع الإختبارات.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها أن لا أحد يستطيع الفوز دائمًا، ولكن الخسارة بهذه الكيفية المهينة هو الأمر الذي لا يمكن قبوله أبدًا في مدريد، أنها بمثابة الزلزال الذي هز مدريد وسيشعر الجميع بتوابعه خلال الفترة المقبلة.

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