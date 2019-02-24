نادي "بيراميدز" يعلن عودة تركي آل الشيخ كمالكٍ له

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي "بيراميدز" رسمياً، عودة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من جديد كمالكٍ للنادي.

وبحسب بيانٍ صادر عنه تمّ نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد أوضح النادي أنّ "ذلك جاء نظراً للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني".

ولفت البيان إلى أنّ "تركي آل الشيخ قرّر إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية، مهما كانت المصاعب والتحديات".

ووفقاً للبيان، فإنّ "قرار آل الشيخ بالعودة من جديد كمالك للنادي، جاء بسبب المطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني وبقية المنتسبين للنادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية".

وتابع: "نظراً إلى مكانة هذه الشخصيات لدى تركي آل الشيخ، والإصرار الذي أبدته لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام، وتقديراً لكل هذه المطالبات ونزولاً عند رغبة المحبين، فقد قرّر آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز".

وختم النادي بيانه مؤكداً أنّ "آل الشيخ سيتحمل شخصياً كل ذلك احتراماً وتقديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الأستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيا للجميع التوفيق".

مصدر الصورة: yallakora

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