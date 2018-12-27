بعد اعفاء تركي آل الشيخ .. هذا ما لا تعرفه عنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

اعفى الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، تركي آل الشيخ من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فى إطار إعادة تشكيل مجلس الوزراء .

ونقلت الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم ، الخميس، قرار الملك سلمان بـ "إعفاء" تركي آل الشيخ وتعيين صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة بدلاً من تركي آل الشيخ الذي تم تعينه رئيسًا لهيئة الترفيه.

حصل اّل تركي على بكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك فهد الأمنية في العام الدراسي 2000-2001.

بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية واستمر حتى تقلد رتبة نقيب،

عمل بمكتب أمير منطقة الرياض، وبعدها عمل بمكتب سمو وزير الدفاع وديوان سمو ولي العهد.

نُصب تركي اّل شيخ رئيسَا فخريًا لنادي التعاون السعودي.

يمتلك تركي اّل شيخ عضوية شرفية بأندية الهلال والنصر والتعاون.

حصل على شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي لعام 2017

حصل على جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

حصل على جائزة الشخصية الرياضية العربية لعام 2018.

يمتلك اصدار شعري مطبوع، وقام العديد من مطربي العرب بغناء كلماته أبرزهم عمرو دياب في أغنية «يا أجمل عيون»

غنى بكلماته كل من محمد عبده ورابح صقر وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله.

أعفي من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وعين رئيسا لهيئة الترفيه في الـ 27 من ديسمبر 2018.

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