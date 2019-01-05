بيراميدز يهزم الأهلي بثنائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

خسر النادي الأهلي من فريق بيراميدز بثنائية مثيرة مقابل هدف، في المباراة التي انتهت منذ قليل وجمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بهدف مهاجمه وليد آزارو في الدقيقة 16 من زمن المباراة، واستمرت المحاولات من الفريقين طوال الشوط دون جدوي وانتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة الثانية منه تعادل بيراميدز عن طريق لاعبه محمد فاروق، واستمر بيراميدز في الهجوم مع اختفاء وتراجع لاعبي الأهلي ليتقدم الوافد الجديد لبيراميدز عبدالله السعيد في الدقيقة 12 من زمن الشوط الثاني، ليستمر الشوط الثاني لنهاية المباراة بهذه النتيجة وينتهي اللقاء 2 / 1 لصالح بيراميدز.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني وله 3 مباريات مؤجلة ويزاحم الزمالك على قمة الدوري، بينما تجمد رصيد الاهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من جدول الدوري المصري وله أربعة مباريات أخري مؤجلة.

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