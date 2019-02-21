بعد وفاته.. خطأ يحرم عائلة إيميليانو سالا من 600 ألف جنيه

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريراً كشفت فيه عن "خطأ فادحٍ ارتكبه فريق كارديف سيتي، عند تسجيل عقده مع اللاعب ايميليانو سالا الذي لقي حفته في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني الماضي في بحر المانش، وهو في طريقه إلى العاصمة الويلزية".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "إدارة كارديف لم تسجل عقود سالا في رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليغ، الأمر الذي سيتسبب بحرمان عائلته من تعويض يبلغ 600 ألف جنيه أسترليني، وفقاً للوائح البطولة".

وتنص لوائح الرابطة على "حصول أسرة اللاعب على تعويض في حالة وفاته خلال فترة خدمته مع النادي، إلى جانب الإستفادة من نظام المعاشات، غير أن كارديف سيتي لم يسجل عقود سالا".



وطالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتصحيح بعض التفاصيل في عقد سالا، قبل تسجيله بصفة رسمية. ومن جهته، أكد جون برمال، نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في البريميرليغ، إلى أنه "سيبحث إمكانية دفع التعويض لأسرة اللاعب، رغم خطأ كارديف سيتي".

مصدر الصورة: VNews.am

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