الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يستقيل من منصبه

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قدم الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارتن جلين، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.

وأعلن الاتحاد في بيان، أن جلين سيبقى في منصبه حتى شهر مايو المقبل.

وشكر جريج كلارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، مارتن جلين على ما بذله من جهود خلال توليه منصبه في الاتحاد.

وقال: "إنه بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، أود توجيه الشكر إلى مارتن على بناء وقيادة فريق إدارة، نجح في تحويل منظمتنا”.

ودرب جلين، فريق ليستر سيتي سابقا، قبل ان يتم تعينه في الاتحاد الإنجليزي، في مارس 2015.

كما أشرف على تطور مستوى منتخب إنجلترا الأول، من مسيرة مخيبة في بطولة أوروبا 2016 إلى التأهل لقبل نهائي كأس العالم في روسيا هذا العام.

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