أكثر من 800 رياضي في معرض دبي لكمال الأجسام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (سلطان النجار / فادي سعادات)

استضاف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثالثة من معرض دبي لكمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يومي 7 و8 ديسمبر، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وضمت قائمة المشاركين في المعرض نخبة من نجوم اللياقة البدنية وكمال الأجسام، حيث يمكن للزوار مقابلة أبطالهم المفضلين من أهم الأسماء الرياضية العالمية الحائزين لقب «مستر أولمبيا»، و«أقوى رجل في العالم» لمرات عدة.

واحتضن المعرض فعاليات لقاء وتعارف مع نخبة من نجوم الرياضة ولاعبي كمال الأجسام المشهورين، الذين اجروا جلسات حوارية مباشرة، وشاركو في مسابقات على المنصة، وغيرها، طوال يومي المهرجان الاحتفالي الخاص باللياقة البدنية.

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