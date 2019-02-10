مدرب ليفربول عن محمد صلاح: أرقامه جيدة ولكن..!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب انتهاء مباراة "ليفربول" أمام "بورنموث" في الجولة الـ25 من البريميرليغ بثلاثية نظيفة، السبت، خرجَ المدير الفني الألماني للفريق الأول يورغن كلوب ليتحدّث عن نجم "ليفربول" محمد صلاح، مشيداً بأدائه، خصوصاً وأنه أحرز هدف الفريق الثالث خلال اللقاء الأخير.

ومع أنّ صلاح يتصدّر ترتيب هدافي الدوري برصيد بلغ 17 هدفاً، وبهدفه الأخير في المباراة أمام بورنموث، لامس رصيد أهدافه مع ليفربول عتبة الـ20 هدفاً في كل المسابقات هذا العام، وذلك للموسم الثاني على التوالي، غير أنّ ما يريده كلوب من النجم المصري لا يقف عند حدود إحراز الأهداف، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى اعتبارات وأمورٍ أخرى، على حدّ قوله.

ففي إطار تعليقه على الهدف الأخير الذي أحرزه صلاح، قال كلوب: "لا أعتقد أنك ستجد الكثير من اللاعبين الذين سيفعلون ما فعله فيرمينو في تلك اللحظة. سيحاول معظم اللاعبين التصويب، لكن فيرمينو قام بتمريرة بسيطة والأكيد أن صلاح يتمتع بلمسة أخيرة رائعة".

من جهةٍ أخرى، رأى المدير الفني أنّ "أرقام صلاح جيدة، لكن الأداء كان جيداً بالفعل"، معتبراً أنّ "الأخير قدم مباراة رائعة".

وأضاف كلوب: "هذه كرة القدم التي يستطيع تقديمها ونريد منه تقديمها، إنه يشارك في كل شيء وليس فقط إحراز الأهداف".

ولفت إلى أنّ "صلاح في بعض الأحيان يتراجع إلى الخلف، ويتحرك في مساحات ضيقة، ويتواجد على الأطراف.. كل تلك الأشياء.. هذا بالضبط كيف يلعب، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة".

مصدر الصورة: Extra.ie

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