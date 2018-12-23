كلوب يوجه إهانة إلى رونالدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

مرة أخرى، يكشف يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن لاعبه المفضل، ولكن هذه المرة بطريقة لا تخلو من الإهانة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد، نجم ريال مدريد السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

فقد نقلت صحيفة "ذا صن" عن المدرب الألماني عندما سئل مؤخرا عن نجمه المفضل بين الثنائي المذهل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أجاب: "لدي صورة شخصية واحدة على هاتفي وهي تجمعني مع ميسي".

وتابع: "عندما التقطت تلك الصورة كان كريستيانو موجودا معنا في نفس المكان أيضا".

ومع ذلك فإن يورغن كلوب لا يرى أن لاعبا منهما هو الأفضل دائما، مشير إلى أن نجمه المفضل على الإطلاق هو الأسطورة البرازيلية بيليه.

وأردف قائلا: "والدي كان يقول لي مهما يحدث في المستقبل فبيليه سبيقى أفضل لاعب في التاريخ".

ونوه إلى أنه قابل "الجوهرة السمراء" خلال مونديال ألمانيا، موضحا: «قابلت بيليه عندما كنت محللا رياضيا لأحدى القنوات في كأس العالم 2006، ولكي أكون صريحا، فلست الشخص الذي يشعر بالخجل والتوتر عند رؤية المشاهير، ولكن وقتها كان يتصبب مني العرق".

تجدر الإشارة إلى كلوب كان قد صوت لصالح ميسي في جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن نجم برشلونة لم يصل إلى القائمة المختصرة.

لم يسلم قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، من صافرات الاستهجان التي صدرت من كل أرجاء ملعب مدينة زايد الرياضية، في كل مرة وصلت الكرة له، خلال نهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي .

ويبدو أن الجماهير العربية لم تنس "الجرم القديم" والإصابة التي تسبب بها راموس، للنجم المصري محمد صلاح، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، عندما أسقطه أرضا خلال مواجهة ريال مدريد وليفربول، وتسبب له بتمزق في الكتف.

ومن ناحيته، لم يتوان قائد "الملكي" عن "إسكات" الجماهير في الملعب، ووضع راموس إصبعه على فمه وتوجه للجماهير، التي أشار لها بالسكوت عند تسجيله الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 78 من المباراة.

واستمر راموس بتكرار الحركة للطرف الآخر من الملعب، قبل أن يتوجه لتحية زميله إيسكو، الذي كان يقوم بعمليات الإحماء خارج الملعب.

وحقق ريال مدريد لقب مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، بانتصاره على العين بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية السبت.

دخل نجما فريق ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في خلاف طويل، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

حيث نشبت "حرب كلامية غريبة" بينهما ، وكانا يشيران على بعضهما البعض بأصابع اليد.

ولم تشر الصحيفة إلى أسباب ذلك الخلاف الحاد، موضحة أن سبب التوتر بين اللاعبين لايزال غامضا، ومؤكدة في الوقت نفسه، على أن لاعبي ريال مدريد حاولوا تهدئة الأجواء التي سادت النقاش بين مودريتش وفاسكيز.

من جانب آخر، وبمجرد انتهاء التقاط الصور الرسمية مع كأس البطولة، انتقل الثلاثي، إيسكو، وكيلور نافاس، وكيكو كاسيا، إلى غرفة الملابس مباشرة، ولم يكملوا الاحتفالات، بحسب الصحيفة.

ويعاني حارس المرمى من قلة المشاركة، خاصةً الكوستاريكي، الذي ابتعد عن التشكيلة الأساسية، في ظل قدوم تيبو كورتوا.

كما يمر إيسكو بفترة سيئة، فقد شارك لمدة 25 دقيقة فقط، في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز، ثم جلس على مقاعد البدلاء، طوال المباراة النهائية.

وكان ريال مدريد قد فاز بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على نادي العين الإماراتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهو رابع لقب للفريق الملكي مما جعله يتساوى في عدد الألقاب مع غريمه برشلونة.



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