ليفربول يتخطى بورنموث ويعود للصدارة

أخبار الآن | ليفربول - إنجلترا ( وكالات )

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب آنفيلد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الـ11.

وأحرز أهداف ليفربول كلًا من ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح في الدقائق 24 و34 و48.

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