ميسي في الـ2019.. سعيٌ لكسر أرقام قياسية جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام الماضي 2018، كسَر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أرقاماً قياسية عديدة مع فريقه "برشلونة". وفي العام الحالي 2019، فإنّ حظوظ ميسي مرتفعة جداً لكسر أرقام قياسية جديدة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فما هي؟

ألقاب النادي الواحد

في حال فاز برشلونة بقلب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، فإنّ ميسي سيعادل رقم الويلزي رايان غيغز نجم مانشستر يونايتد السابق، بتحقيق 36 لقباً مع فريق واحد. الجدير ذكره أنّ رقم كيغز لم يكسره أحد حتى الآن.

المباريات بقميص برشلونة

باستطاعة ميسي الفوز بالمركز الثاني بين اللاعبين الأكثر تمثيلاً لبرشلونة عبر التاريخ. فقد مثّل ميسي "البلوغرانا" في 657 مباراة حتى الآن، ويحتاج 18مباراة فقط لتجاوز النجم الإسباني أندريس إنييستا، فيما يبقى الإسباني تشافي هيرنانديز الأكثر تمثيلاً لبرشلونة برصيد 767 مباراة.

الاقتراب من كاسياس

بين ميسي والرقم القياسي المسجل باسم حارس مرمى ريال مدريد السابق إيكر كاسياس 11 انتصاراً. فالأخير حقق 334 انتصاراً بالدوري الاسباني.

الحذاء الذهبي

يسعى ميسي إلى تحقيق الحذاء الذهبي الأوروبي السادس في تاريخه، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه في تاريخ كرة القدم.

رقم زارا التاريخي

يقف ميسي عند أعتاب تحقيق لقب "البتشيتشي"، وهو هداف الدوري الإسباني، للمرة السادسة في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي للهداف التاريخي تيلمو زارا.

أسطورة الهاتريك

مباراة واحدة تفصل ميسي عن الوصول "للهاتريك" رقم 50 في مشواره الكروي، وهو رقم رائع لأي مهاجم في العالم. وحتى الآن، في رصيد ميسي 49 "هاتريك".

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