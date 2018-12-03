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برشلونة يتغلب على فياريال في الدوري الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على نظيره فياريال بهدفين مقابل لاشيء، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الاسباني.

تقدم المدافع جيرارد بيكيه بضربة رأس للفريق الكتالوني في الدقيقة 35 إثر عرضية من الفرنسي عثمان ديمبلي، قبل أن يسجل كارليس ألينا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 87 من عرضية ليونيل ميسي.

وبهذه النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 28 في صدارة جدول الدوري الاسباني مؤقتا بينما توقف رصيد فياريال عند 14 نقطة في المركز الـ17 .

 

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