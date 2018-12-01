ظهور "عضاض" جديد في ملاعب كرة القدم

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أقدم لاعب فريق ديربي كاونتي، برادلي جونسون، بـ "عضِ" لاعب ضيفه ستوك سيتي، الويلزي جو آلن، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الـ 19 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم. وقام برادلي جونسون، بـ "عض" الويلزي جو آلن، خلال مشاجرة بين لاعبي الفريقين.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان "العضة الشهيرة" للنجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ضد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، في مباراة الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حينها عقوبة الإيقاف بحق سواريز لمدة 9 مباريات دولية، واستبعاده لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي، علما أن محكمة التحكيم الرياضية سمحت له لاحقا بالتدريب والمشاركة في المباريات الودية.

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مصدر الصورة: (Getty Images Europe)