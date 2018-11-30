حكم يضرب لاعبا خلال المباراة في إيطاليا.. هكذا كانت عقوبته!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



لا تبرر قوانين كرة القدم العنف داخل الملاعب سواء بين اللاعبين أو غيرهم المتواجدين فوق رقعة الملعب، وكل من يلجأ لهذه السلوكات المرفوضة ينال عقابه..

في موضوع ذي صلة، تمت معاقبة "حكم راية" عقوبة الإيقاف لمدة 5 سنوات بعدما أدين بالاعتداء قبل أيام على أحد اللاعبين خلال مباراة في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا..

وتعود هذه الواقعة إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بين فريقي "بوغاريا" و"مونريال كالتشيو"، عندما وقع صدام بين لاعب حاول جلب الكرة بسرعة من خارج الملعب وحكم الراية، ليقوم على إثره الحكم بضرب اللاعب برأسه، وتسببت الواقعة، التي وقعت بالدقيقة 69 من المباراة، في حدوث مناوشات بين جماهير الفريقين، وهو ما أدى إلى تعطيل اللعب، ثم إلغاء المباراة لاحقا..

ومن المقرر أن تقام إعادة المباراة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا"..

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