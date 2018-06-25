هازارد يقترب من النادي الملكي

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)



ليس سرا أن إيدن هازارد، لاعب وسط بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي، يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه أعلن بوضوح هذه المرة رغبته في الانتقال للنادي الملكي، مؤكدا أن مدى تألق في كأس العالم الحالية في روسيا سيحدد وجهته الموسم المقبل.

وسجل هازارد هدفين في نفس عدد المباريات مع بلجيكا في كأس العالم وقاد فريقه إلى دور الستة عشر بعد الانتقال في أول مباراتين على بنما ثم تونس.

وقال هازارد على هامش مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “ريال مدريد قد يكون مهتما بالتعاقد معي وأو يثير اهتمامي والجميع يعرف ذلك. إذا أرادوا التعاقد معي يدركون ما يجب فعله. لو خضت بطولة جيدة في روسيا سيكون من السهل الانتقال لريال مدريد”.

وتابع لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي: “سيكون من السهل للغاية قول إني راحل.. لهذا السبب أود أولا معرفة ما سيحدث في تشيلسي الموسم المقبل”.

وقبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أجرى تييري هازارد، والد اللاعب، اتصالات مع ريال مدريد لإتاحة الفرصة لهم للتوقيع مع نجله وأوضح أن المفاوضات مع تشيلسي كانت معلقة لأن إيدن يرغب في الرحيل بعد فشل النادي اللندني في بلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تييري لصحيفة “لي سوير” قبل أشهر قليلة فقط: “رفض إيدن تمديد عقده مع تشيلسي حتى يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد حيث يتأقلم بشكل جيد”.



رحيل زيدان

ولا يؤثر رحيل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على فرص التعاقد مع قائد بلجيكا الذي يعتبر بديل نيمار في حال فشل التعاقد مع المهاجم البرازيلي من باريس سان جيرمان.

في عمر السابعة والعشرين، وبعد فوزه بلقب الدوري الممتاز والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، أصبح هازارد مستعدًا لتغيير مساره حيث يبحث عن أسلوب جديد ومدرب يحاول استغلال مواهبه بعد زاد إحباطه في ظل وجود جوزيه مورينيو ثم أنطونيو كونتي وهذا السبب في رفضه 340 ألف إسترليني راتبا أسبوعيا.

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