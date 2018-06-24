هكذا تفاعل النجوم العرب مع أجواء كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

اتجهت أنظار الجميع في الآونة الأخيرة الى فعاليات كأس العالم و الذي يقام هذه السنة في روسيا لأول مرة. و قد تفاعل عدد كبير من النجوم العرب مع هذا الحدث معبرين عن حماسهم و تشجيعهم للمنتخبات العربية المشاركة.

اليكم كيف تفاعل بعض النجوم العرب عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع انطلاقة بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا:

كانت مشاركة المطربة التونسية في برنامج صدى الملاعب فرصة استغلتها لتشجع منتخب بلدها تونس المشارك في المونديال من خلال كعك يحمل العلم التونسي.

اجتمع كل من الفنانة ليلى علوي, أشرف زكي و بوسي شلبي في روسيا لحضور مباريات المنتخب المصري و تشجيعهم.

بينما أحيى الفنان عمرو دياب حفلة في روسيا التي لاقت إقبالا كبيرا من الجماهير الروسية و الجماهيرالمصرية المتواجدة بموسكو لتشجيع الفريق المصري.

أما النجم التونسي ظافر عبدين فقام بحضور أول مباراة للمنتخب التونسي بالمونديال و نشر صورته مباشرة من الملعب عبر حسابه في مواقع التواصل الإجتماعي.

لم تتردد الفنانة المغربية أسماء المنور في الذهاب إلى روسيا لمتابعة مباريات منتخب بلدها مباشرة من المدرجات.

ونشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تستعد للحدث مرتدية لباس الفريق المغربي.

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