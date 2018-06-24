تكريم "بيكيه" من عدوه اللدود لوصوله إلى المباراة رقم 100

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد وصول "بيكيه" الي اللقاء رقم 100 مع المنتخب الاسباني، قرر قائد منتخب اللاروخا ولاعب ريال مدريد "سيرجيو راموس" تكريمه داخل المعسكر الاسباني أثناء تناولهم لوجبة العشاء

وقد أهدى "راموس" فانلة المنتخب الإسباني التي ترمز الى وصول "بيكيه" لهذا العدد من اللقاءات في حضور مدربهم "هييرو" وباقي اللاعبين وسط حفاوة كبيرة.

ويعرف عن اللاعبين تنافسهما الشديد خارج أرضية الميدان عن طريق نشر تصريحات وتغريدات عدائية، والتي تعطى طابع تنافسي بين انديتهم في منافسات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا.

إلا أن هذه اللفتة سوف تقلل الكثير من الإحتقان لدى جماهير الغريمين برشلونة وريال مدريد الذين لطالما إشتبكا لفظيا.

الجدير باذكر أن المنتخب الاسباني ينتظره مباراة مهمة أمام المنتخب المغربي حيث يبحث عن الفوز لتفادي أي مفاجأة قد تخرجه من الدور الأول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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