إحتفال بهدف يثأر سياسيا لألبانيا في كاس العالم والفيفا تحقق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( دايلي ميل)

رغم ان ألبانيا من الدول التي لم تشارك في كأس العالم بروسيا 2018. الا أنها قد نالت من عدوها السياسي صربيا عن طريق احراز لاعبيها الذين يمثلون المنتخب السويسري بالمونديال للهدفين، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب السويسري على المنتخب الصربي 2-1.

احتفال الثنائى "شيردان شاكيري" و "غرانيت تشاكا" قد سبب الكثير من الجدل بعد أن وضعا يديهما على صدريهما بالاتجاه المعاكس ليرسما شعار النسر الأسود الموجود في علم ألبانيا مما أثار الكثير من الغضب لدى الجماهير الصربية.

ومن المعروف ان الفيفا تمنع اظهار اي انتماءات سياسية داخل اروقة بطولاتها الدولية ولذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق ضد الثنائى بعد ان قدم الاتحاد الصربي لكرة القدم شكوى بسبب الاحتفال الذي يتضمن رموزا سياسية.

ويأتي شاكيري بهذه الطريقة، ذات المدلول السياسي، حيث نشبت حروب عدة بين صربيا وكوسوفو لرفضها استقلالها، وأعلنت كوسوفو انفصالها عن صربيا عام 2008.

بينما تشاكا ولد لأبوين ألبانيين وقضى والده ثلاثة أعوام ونصف في السجون بسبب تظاهره ضد النظام الشيوعي في يوغوسلافيا.

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