مونديال روسيا: ألمانيا 0 - 2 السويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجري في هذه الأثناء مباراة المنتخب الألماني والسويد ضمن المجموعة السادسة من مونديال روسيا. وتشير النتيجة حتى اللحظة الى التعادل الايجابي بين الفريقين 1-1

ويدرك منتخب ألمانيا أن الفوز وحده يبقي حسابات تأهله إلى دور الـ16 بين يديه بعد خسارته المفاجئة أمام المكسيك.

و مني الألمان بخسارة غير متوقعة أمام المكسيك بهدف هيرفينغ لوسانو في موسكو، ما وضعها في موقف حرج ضمن المجموعة السادسة، وفيها أيضا كوريا الجنوبية التي تواجه المكسيك في روستوف في اليوم نفسه.

وبحال خسارتها أمام السويد التي تملك 3 نقاط بعد فوزها على كوريا افتتاحا (1-صفر)، وعدم خسارة المكسيك أمام كوريا الجنوبية، سيتعرض أبطال العالم لإقصاء مبكر من الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 1938.

وفي ظل سعي ألمانيا لأن تصبح أول منتخب يتمكن من الاحتفاظ بلقبه منذ البرازيل (1958 و 1962)، يتعين على لاعبي لوف تحقيق نقلة نوعية بعدما ظهروا في المباراة الأولى عاجزين عن اختراق الدفاع المكسيكي، وعانوا في ضبط

الهجمات المرتدة السريعة للمكسيكيين. وتأمل ألمانيا في أن تستعيد عافيتها بسرعة، كما فعلت في 1982 عندما خسرت مباراتها الافتتاحية ضد الجزائر، قبل أن تحقق فوزين على تشيلي والنمسا وتبلغ النهائي حينما خسرت أمام إيطاليا.

وفي الطرف الآخر تضم تشكيلة السويد أسماء معروفة في الدوري الألماني، على غرار لودفيغ اوغوستينسون ظهير فيردر بريمن، لاعب وسط هامبورغ ألبين ايكدال ومهاجم هامبورغ السابق ماركوس بيرغ. وقال القائد اندرياس

غرانكفيست صاحب هدف الفوز ضد كوريا من ركلة جزاء "طريقة لعبنا تختلف عن المكسيك"، معتبرا أن الفريق يجب أن يبقى صلباً كما في التصفيات وخصوصا أمام فرنسا وإيطاليا. وتابع "يجب أن نبقى صلبين عندما نفوز بالكرة، نطبق لعبنا الدفاعي الخاص، نصنع الفرص ونحتفظ بالكرة قدر الإمكان".

