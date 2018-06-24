المنتخب يكشف حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا بعد المونديال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري ، ما تردد حول دراسة محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، الاعتزال دوليا عقب انتهاء منافسات المنتخب في كأس العالم بروسيا، بمواجهة المنتخب السعودي غدا الإثنين، ضمن الجولة لاثالثة من دور المجموعات للمونديال.

وأكد "لهيطة" أن ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حول تفكير اللاعب في اعتزال اللعب دوليًا، غير صحيح تماما،

قائلا "صلاح لم يتحدث معنا في مسألة الاعتزال ولا اعتقد أن لديه نية لذلك، ومنتخب مصر ليس طرفا في الأزمة من الأساس".

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