مصر والمغرب والسعودية تودع مونديال روسيا 2018

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خرجت منتخبات مصر والمغرب والسعودية بعد خسارتها أمام كل من روسيا والبرتغال والأورغواي , و فاز المُنْتَخُبُ البرتغالي على نظيره المغربي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مونديال روسيا 2018 , و أحرز مهاجم المنتخب البرتغالي كريسيتانو رونالدو، هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، من ضربة رأسية هزت شباك حارس المرمى المغربي.

كما تغلب منتخب الأورغواي على نظيره السعودي بهدف نظيف لكن المباراة شهدت تحسناً واضحاً في أداء لاعبي المنتخب السعودي، الذين شكلوا خطورة على منتخب الأورغواي عبر هجماته المرتدة خلال الشوط الثاني حتى قبل نهاية المباراة.

و تقدم منتخب الأورغواي على نظيره السعودي بهدف سجله المهاجم لويس سواريز من ضربة ركنية في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة التي جرت على ملعب روستوف في مدينة كازان، ضمن ختام الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

و كان المنتخب المصري قد خسر أمام نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويحد سجله نجم نادي ليفربول العائد من الإصابة محم صلاح من ضربة جزاء.

و إهتزت شباك المنتخب المصري ثلاثة مرات من قبل منتخب روسيا الذي بدأ التسجيل في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في والتي أقيمت على إستاد سان بطرسبرغ.

و أحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها وإحتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

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