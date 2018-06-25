ميسي يحدد موعد اعتزاله اللعب الدولي

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)



رفض ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي، إلا بعد الفوز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى نية النجم الأرجنتيني اعتزال كرة القدم دوليا بعد النسخة الحالية من المونديال، في حالة الخروج مبكرا من دور المجموعات، ويحتل "راقصو التانجو" المركز الرابع في المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة، ويحتاج إلى الفوز على المنتخب النيجيري في الجولة الأخيرة مع تعثر المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي أو فوزه بنتيجة تقل بهدفين عن فوز الأرجنتين للتأهل للدور ثمن النهائي من المونديال.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "الصن" البريطانية: "كأس العالم بطولة خاصة تعني الكثير بالنسبة للأرجنتين ولي أيضا".

وأضاف: "دائما ما كنت أحلم بمشاهدة نفسي وأنا أرفع بطولة كأس العالم، ومعرفة الشعور المصاحب لذلك".

وأردف: "دائما ما أفكر في تلك اللحظة، لا شك أنها ستجعل الملايين من الأرجنتينيين حول العالم سعداء، ولذا لا يمكن أن نتخلى عن هذا الحلم".

وأتم: "لقد فزت بكل البطولات الكبرى، ولكنني لا أحب أن أعتزل كرة القدم دون الحصول على كأس العالم مع المنتخب".

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