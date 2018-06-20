الحضري أمام فرصة ذهبية لكسر رقم قياسي جديد بكأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يبدو ان عبارة " مصائب قوم عند قوم فوائد" تنطبق على الحارس الدولي المصري عصام الحضري الذي يبحث عن المجد الشخصي ودخول تاريخ كاس العالم باعتباره أكبر لاعب مشارك في البطولة. فالرقم حتى الآن مسجل باسم اللاعب الكولومبي موندراغون الذي شارك كبديل في كأس العالم 2014 أمام المنتخب الياباني.

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ويمتلك الحضري فرصة مثالية بعد أن خسر المنتخب المصري ثاني لقاءاته لتتبخر أماله بالصعود الى الدور الثاني بالمونديال. ويتبقى للمنتخب المصري مباراة أخيرة أمام شقيقه السعودي في ختام منافسات الجولة الأولى.

واعتمد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر على الحارس محمد الشناوي في أول مباراتين وتمكن الحارس الذي لعب أول لقاءاته الدولية امام منتخب الأوروغواي بحصد لقب أفضل رجل في المباراة ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفراعنة.

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