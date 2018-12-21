حكم بالسجن وغرامة ضخمة.. بداية متعثرة لرونالدو في 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة-(وكالات)

يبدو أن الشتاء الحالي سيكون ساخنا على المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إذ كشفت تقارير صحفية موعد نطق القضاء الإسباني بالحكم على "الدون"، بسبب ملاحقته في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن القضاء الإسباني سيحكم على رونالدو (33 عاما) بسجنه لمدة عامين، فضلا عن غرامة تقدر بـ 21 مليون دولار، في قضايا تهرب ضريبي تورط فيها النجم البرتغالي.

وكان مهاجم يوفتوس الإيطالي قد وافق الصيف الماضي على اتفاق مع السلطات الإسبانية، يقضي بدفع الغرامة وحكم السجن، وذلك بعد أن اتهمته وزارة المالية الإسبانية بالتهرب الضريبي عن عائدات صور تعود له بين عامي 2011-2014.

وتقدر السلطات الإسبانية بأن العائدات حينها بلغت نحو 16 مليون دولار.

لكن النجم البرتغالي لن يمضي وقتا خلف القضبان في إسبانيا، إذ ستكون عقوبة السجن مع وقف التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم سيصدر في محاكمة بالعاصمة مدريد، وتقول مصادر إنه لن يكون مطلوبا من رونالدو أن يحضر الجلسة، إذ قد يستلم الحكم عن طريق الفيديو، بشأن 4 تهم بالتهرب الضريبي.

وأوضح مدعي عام الجرائم الاقتصادية بإسبانيا، أن رونالدو لم يدفع "عن عمد"، الضرائب المستحقة عليه.

وذكرت وزارة العدل أن "الدون" قدم كشفا بدخل بقيمة 13 مليون دولار خلال هذه السنوات، في حين أن دخله الحقيقي وصل إلى 48 مليون دولار.



اقرا ايضا

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو