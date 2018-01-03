الإمارات إلى نهائي كأس الخليج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



فازت الإمارات بركلات الترجيح 4-2 على العراق لتضرب موعدا مع عمان في نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) في الكويت.



وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل سلبي وعند الاحتكام لركلات الترجيح تفوق فريق المدرب البرتو زاكيروني بعد تنفيذ أربع ركلات ناجحة.



وبلغ المنتخب العُماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه على نظيره البحريني بهدف نظيف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بينهما الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب البحرين مهدي عبد الجبار خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.

ويعد هذا هو التأهل الرابع للمنتخب العُماني إلى المباراة النهائية عقب أعوام 2004 و2007 و2009، ففي بطولة خليجي 17 في قطر عام 2004 صعد الأحمر العُماني إلى المباراة النهائية أمام صاحب الأرض المنتخب القطري وانتهى اللقاء بالتعادل (1-1) قبل أن تحسم قطر الفوز بركلات الترجيح 5-4.

وفي كأس الخليج الثامنة عشرة عام 2007 تأهل المنتخب العُماني إلى النهائي أيضاً في مواجهة الإمارات صاحبة الأرض، وانتهى اللقاء بحصول المنتخب الإماراتي على اللقب عقب الفوز 1-0 بهدف لإسماعيل مطر في الدقيقة 72.

وأخيراً كان العمانيون على موعد مع اللقب الوحيد في مسيرتهم مع كأس الخليج عندما فازوا بكأس البطولة على أرضهم عام 2009 في خليجي 19 بالتغلب على المنتخب السعودي بركلات الترجيح (6-5) عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي تعادل الإمارات والعراق بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة المنتخب الإماراتي 4-2.

وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة القادمة الموافق الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيحتضنها استاد جابر الأحمد الدولي



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