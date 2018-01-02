خليجي 23.. مباراتان حاسمتان الثلاثاء

أخبار الآن | الكويت - الكويت (وكالات)

تشهد بطولة كأس الخليج "خليجي 23" المقامة في الكويت، مواجهة عراقية - إماراتية صعبة، في الدور نصف النهائي، مساء اليوم، بينما تأمل سلطنة عمان في مواصلة مفاجآتها، عندما تلتقي البحرين في نصف النهائي الثاني.

ويبحث المنتخب العراقي عن لقبه الأول في البطولة منذ ثلاثة عقود، عندما أحرزه للمرة الثالثة والأخيرة في السعودية عام 1988، الا انه سيصطدم في استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية، بالمنتخب الاماراتي صاحب الخبرة، والباحث عن لقبه الثالث.

وسيكون نصف النهائي استعادة لنهائي "خليجي 21" في البحرين عام 2013، والذي فاز فيه المنتخب الاماراتي 2-1 في الوقت الاضافي، وكان هذا النهائي الوحيد لمنتخب "أسود الرافدين" منذ اعتماد نظام المجموعتين في البطولة، في "خليجي 17" عام 2004 في الدوحة. وقال مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم ان "مباراة الإمارات في نصف النهائي ستكون صعبة على الجانبين، إلا إن ما يبعث على الاطمئنان تصاعد مستوى وأداء المنتخب من مباراة لأخرى".

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