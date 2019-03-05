بعد اعتقالات كشفت فساد بنية إيران.. رواد التواصل يعلقون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف قبل أيام عن فساد متعشش في الوزارات الأيرانية بعد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين مهمين في إيران من بينهم مديرٌ عام في دائرة الجمارك، وموظفين وسماسرة، وعدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الإيرانية ذاتها، بتهم تلقي رشاوي .

هذا الخبر لم يمر مرور الكرام على رواد موقع فيسبوك ، ففور نشره على صفحة أخبار الآن، حظي بكثير من التفاعل .

فقد شاهد الخبر أكثر من 216 ألف مشترك ، وأعجب به أكثر من 1500 شخص ، بينما أعيد نشره أكثر من 400 مرة ، وعلق عليه أكثر من 70.

محمد الطاهر خالدي من الجزائر فعلق "عندنا حنا علي حساب الحطة راح يلوحونا اكل فالحبس ويقعدو فيها وحدهم خاصة كاين اللي راه يساند فيهم ربي يصلح حوالنا"

أما Driss Delhi فقارنت بين حال العالم وحال دول شمال افريقيا في مكافحة الفساد ، وعلقت " جميع دول العالم نسمع بين الفينة والاخرى القاء القبض على مسوءولين كبار بتهم الفساد واختلاس اموال الدولة ما عدا مغربنا الحبيب حباه الله بمسءولين فوق القانون، فمهما نهبوا لن يحاسبوا "

من جهته Nourreddine Khellaf اعتبر أن "الدول الناجحة هي اللتي تحارب الفساد من القمة"

ويخالفه الرأي El Espíritu del Desierto الذي قال " مدير دائرة وموظف وليس رئيس دولة أو وزير أو محافظ أيها المهللون . كفى غباءاً وتغابياً"

في الجهة الأخرى علق علاءالدين محمد عبدالسلام سالكةوقال "عشان محاربة الفساد وعدم التهاون بالاقتصاد إيران ظلت صامدة أمام الحصار الامريكي الأكثر من 30 سنه في القانون كلهم سوا . لكن تعال شوف هنا"

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