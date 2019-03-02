في فلوريدا.. مقتل طيّار بعد اصطدام طائرته بمبنى شاهق (فيديو)

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... غوايدو في البرازيل للقاء بولسونارو يصل المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به نحو خمسين دولة رئيسا بالوكالة، إلى البرازيل للقاء الرئيس جاير بولسونارو.