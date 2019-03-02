في فلوريدا.. مقتل طيّار بعد اصطدام طائرته بمبنى شاهق (فيديو)
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ذكرت قناة "CBS4 Miami" أنّ "طائرة خاصة صغيرة، اصطدمت بمبنى سكنيّ شاهق بولاية فلوريدا الأمريكية".
وبحسب القناة، فإنّ "الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية، وقد أدّى الحادث إلى مقتل الطيّار".
وفي تصريح له، أشار رئيس فرق الدفاع المدني في المدينة ستفين جولان أنّ "الطائرة اصطدمت في المبنى، وتحديداً بين الطابقين الـ16 والـ17، وبعد ذلك سقطت قرب المجمّع، وقد توفي قائدها".
مصدر الصورة: @CBSMiami
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