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ربان طائرة صينية يغفو أثناء رحلة جوية.. ماذا حدث؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( إنديبندنت ) 

من المعروف عالمياً أن نوم السائق في السيارة يعد من أخطر الأسباب  التي قد تتسبب بوقوع حادث قد يهدد حياته ، لكن ماذا عن نوم "سائق "الطائرة  أو ربانها ؟ ما خطورة حدوث هذا ؟  فيديو انتشر على مواقع الإنترنت يوثق غفوة طيار  خلف مقعد قيادة طائرة بوينغ 747 أثناء رحلة جوية.

في الحقيقة إن نوم الطيار ليس بالأمر الخطير جداً ، فالطائرات اليوم بها نظام الطيار الآلي ، كما أن وجود الطيار المساعد يمكن أن يخدم في الظروف الطارئة . 

صحيفة الإنديبندنت البريطانية ،نشرت الفيديو وقالت إن الطيار الثاني في الطائرة هو الذي صور زميله طيار الخطوط الجوية الصينية في وضعية النوم، أثناء قيادته الرحلة.

جدير بالذكر أن تعليمات الطيران الدولي تسمح للطيارين بأخذ غفوة على متن الرحلات الطويلة فقط.

ويجب على الطيار أن يطوي مسند المقعد إلى الخلف ليكون أبعد ما يكون عن أجهزة التحكم أثناء غفوته.

 

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